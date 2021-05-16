مقتل 23 شخصاً في أفغانستان رغم وقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

ذكر مسؤولون أفغان، أن 23 شخصاً على الأقل قتلوا في أفغانستان رغم إعلان وقف إطلاق النار من قبل الأطراف المتناحرة. وأصيب 40 شخصاً آخر في الحوادث المنفصلة منذ أمس الأول الخميس. ووقعت أغلبية الحوادث جراء انفجار قنابل وليس نتيجة لهجمات مباشرة. أعلنت طالبان وقفاً لإطلاق النار يستمر ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر مثلما هو الحال في السنوات القليلة الماضية. وردت الحكومة بالمثل. وفي اليوم الأول من وقف إطلاق النار بمناسبة العيد، قتل مواطنان على الأقل وأصيب 14 آخرين في انفجار لغم بعاصمة إقليم قندز الواقع بشمال البلاد، بحسب ما أكده مسؤولان إقليميان. وفي إقليم قندهاز بجنوب البلاد، قال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية لقناة "طلوع نيوز"، إن 7 مواطنين على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجارين وقعا نتيجة لألغام أرضية. وقال المتحدث باسم حاكم إقليم غزني وحيد الله جمعة زاده، إن مسلحي طالبان هاجموا نقطة تفتيش في مقاطعة جيلان بالإقليم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن تلك الحوادث بعد. غير أن المتحدث باسم وزارة الدفاع فؤاد أمان قال إن طالبان انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجمات على الشعب والقوات الأفغانية في العديد من الأقاليم. ومن ناحية أخرى، التقى مفاوضو السلام من الحكومة وطالبان في قطر بعد توقف دام طويلاً، وفقاً لما أعلنه الجانبان أمس الجمعة، وأضافا أنه تمت مناقشة تسريع المفاوضات.

