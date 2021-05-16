إيطاليا تسجل 136 وفاة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 136 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا السبت، مقابل 182 حالة في اليوم السابق في حين انخفض الإحصاء اليومي للإصابات الجديدة إلى 6659 إصابة من 7567 في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في إيطاليا 124063 منذ ظهور الوباء بها في فبراير (شباط) من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع على مستوى العالم. وسجلت إيطاليا 4.15 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

