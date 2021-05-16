تظاهرات في بغداد ومدن عراقية دعماً للفلسطينيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

تظاهر الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعد ظهر اليوم السبت في بغداد ومدن عراقية اخرى دعماً للفلسطينيين الذين يتواصل التصعيد بينهم وبين إسرائيل منذ أيام لا سيما في قطاع غزة. ورفع آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد، التي شهدت التجمع الأكبر، الأعلام الفلسطينية والعراقية وصور الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وكذلك في مدن البصرة والناصرية والديوانية جنوباً. ويحيي الفلسطينيون ذكرى نكبة عام 1948 في 15 مايو (أيار) من كل عام، اليوم الذي يشهد صدامات مع الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين. ونشر الصدر الجمعة دعوة على تويتر للتظاهر من أجل "مساندة الشعب الفلسطيني". وقال علي راضي أحد المتظاهرين، إنّ الهدف من التجمع هو "نصرة القضية الفلسطينية العادلة والمحقة وأهلنا في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي". وتشكّل هذه التظاهرة استعراضاً لحجم التيار الصدري استعداداً للانتخابات النيابية المبكرة التي من المقرر أن تعقد في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، كما يرى خبراء. وردد المتظاهرون شعارات مساندة للفلسطينيين وأخرى داعمة لمقتدى الصدر. بدوره، أكّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة له منذ يومين لمناسبة عيد الفطر على "موقف العراق رفض وإدانة الاعتداءات الاسرائيلية الجبانة على الفلسطينيين العزل في القدس وغزة". ومنذ الإثنين، بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين في الغارات الجوية الاسرائيلية على غزة 139 قتيلاً بينهم 39 طفلاً، وألف جريح حسب أرقام نشرتها السلطات الفلسطينية. وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 2300 صاروخ على اسرائيل منذ الإثنين، ما أسفر عن 9 قتلى بينهم طفل وجندي وأكثر من 560 جريحاً. كما أدت صدامات في الضفة الغربية المحتلة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، إلى سقوط 11 قتيلاً و250 جريحاً الجمعة.

