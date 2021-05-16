إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 28 مواطناً أصيبوا اليوم السبت، خلال مواجهات متفرقة شهدتها الضفة الغربية بين الشبان والقوات الإسرائيلية خلال إحياء الفلسطينيين للذكرى الـ73 للنكبة وإن بعضهم في حالة خطرة. وشهدت مدينة رام الله اليوم السبت مسيرة شارك فيها المئات بعد التوقف لمدة 73 ثانية هي عدد سنوات النكبة كما قاموا بإطلاق بالونات بألوان العلم الفلسطيني. وذكرت الوزارة في بيان، أن 16 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي في مواجهات بالقرب من مدينة نابلس منها إصابتان خطيرتان. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة مقتل 11 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في أعلى حصيلة يومية منذ ما يزيد عن 10 سنوات. وشهدت مدن وقرى فلسطينية أخرى في الضفة الغربية مواجهات أصيب فيها عدد من الشبان بالرصاص الحي والمطاطي. كما شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرة مركزية في بلدة سخنين في إسرائيل بمناسبة ذكرى النكبة وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تضامنية مع غزة منها "من غزة إلى سخنين شعب حي ما بلين" و"غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع" و"يا غزة لا تهتزي كلك بطولة" و"غزة بالروح بالدم نفديك يا فلسطين". وقال رئيس لجنة المتابعة العربية في إسرائيل محمد بركة في كلمة في مسيرة سخنين، "لن نسمح بنكبة ثانية نحن هنا صامدون وهذا وطننا وليس لنا وطن سواه". وأضاف، "هناك في اللد شعب يحمي اللد وفي حيفا شعب يحمي حيفا وفي عكا شعب يحمي عكا". وتشهد بعض المدن في إسرائيل وخاصة تلك التي يسكن فيها عرب ويهود مواجهات مستمرة منذ أيام. وقال بركة إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في هذه المواجهات وصل إلى 800 معتقل. وقالت الشرطة الإسرائيلية في تغريدة على تويتر اليوم، "يواصل حوالي 15 ألف من أفراد الشرطة وحرس الحدود العمل على مدار الساعة بقوات معززة في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك الوحدات الخاصة، سواء في أماكن أعمال الشغب العنيفة أو أماكن سقوط الصواريخ، من أجل استعادة النظام والأمن والحفاظ على سلامة المواطنين".

