بايدن يهاتف نتانياهو بعد تدمير برج يحوي مكتباً لوكالة أنباء أمريكية في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

جرت محادثات هاتفية السبت، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الضربة الإسرائيلية التي دمّرت مبنى يضم مكاتب لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان. وجاء في البيان أن نتانياهو "شدد خلال هذه المحادثات على أن إسرائيل تبذل كل الجهود لتجنّب إلحاق الضرر بأشخاص غير منخرطين" في النزاع، مؤكداً أن إجلاء الأشخاص من المبنى "الذي كانت تتواجد أهداف إرهابية" فيه أنجز قبل تنفيذ الغارة.

