اخبار العالم

مقتل عنصرين بالجيش الأذري على الحدود مع إيران

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عنصرين بالجيش الأذري على الحدود مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

قُتل السبت عنصران في قوات حرس الحدود الأذرية في تبادل لإطلاق النار مع مجهولين عند الحدود مع إيران، وفق مسؤولين أشاروا إلى العثور على عشرة كيلوغرامات من المخدرات في الموقع. وجاء في بيان لقوات حرس الحدود الأذربيجانية أن "ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية اجتازوا الحدود مع إيران قرب حاجز التفتيش في غويتيبي". وتابع البيان أن "المتسللين فتحوا النار، وأصابوا عنصرين في حرس الحدود بجروح وتوفيا لاحقاً في المستشفى متأثرين بها"، مشيراً إلى توقيف أحد المهاجمين. وأعلنت قوات حرس الحدود العثور على عشرة كيلوغرامات من المخدرات في الموقع. وتقع أذربيجان على خط تهريب نشط من أفغانستان وإيران إلى أوروبا وروسيا، وفق تقرير للاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.


الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا