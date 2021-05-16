مقتل عنصرين بالجيش الأذري على الحدود مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

قُتل السبت عنصران في قوات حرس الحدود الأذرية في تبادل لإطلاق النار مع مجهولين عند الحدود مع إيران، وفق مسؤولين أشاروا إلى العثور على عشرة كيلوغرامات من المخدرات في الموقع. وجاء في بيان لقوات حرس الحدود الأذربيجانية أن "ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية اجتازوا الحدود مع إيران قرب حاجز التفتيش في غويتيبي". وتابع البيان أن "المتسللين فتحوا النار، وأصابوا عنصرين في حرس الحدود بجروح وتوفيا لاحقاً في المستشفى متأثرين بها"، مشيراً إلى توقيف أحد المهاجمين. وأعلنت قوات حرس الحدود العثور على عشرة كيلوغرامات من المخدرات في الموقع. وتقع أذربيجان على خط تهريب نشط من أفغانستان وإيران إلى أوروبا وروسيا، وفق تقرير للاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

