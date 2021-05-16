6 وفيات و795 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية السبت، تسجيل 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 290 ألفاً و801. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1687. وأوضح السند أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها". وأوضح السند أن هناك 194 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

