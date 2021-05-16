بايدن: على حماس وقف الصواريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للزعيم الفلسطيني محمود عباس السبت خلال أول اتصال هاتفي بينهما، إن على حركة حماس وقف هجماتها الصاروخية على إسرائيل، وفق ما أعلن البيت الأبيض. وأوضحت الرئاسة الأمريكية في بيان أن بايدن "شدّد على ضرورة أن توقف حماس استهداف اسرائيل بالصواريخ"، كما "أكد التزامه القوي بحل الدولتين عبر التفاوض باعتباره أفضل طريق للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

