نتانياهو: الهجوم الإسرائيلي في غزة مستمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السبت، إن إسرائيل ستواصل قصف غزة ما دامت تقتضي الضرورة وإنها ستبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط قتلى في صفوف المدنيين. واتهم نتانياهو حماس ببدء الأعمال العدائية المستمرة منذ نحو أسبوع بإطلاق صواريخ على إسرائيل. وقال نتانياهو في خطاب نقله التلفزيون: "الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن هذه المواجهة ليس نحن، بل من يهاجمنا... ما زلنا في وسط هذه العملية ولم تنته بعد وستستمر هذه العملية ما دامت تقتضي الضرورة". وأضاف "على عكس حماس، التي تنوي عن عمد إيذاء المدنيين بالاختباء خلف المدنيين، فإننا نفعل كل ما في وسعنا... لتجنب أو الحد من الإضرار بالمدنيين قدر الإمكان، وضرب الإرهابيين مباشرة بدلاً من ذلك".

