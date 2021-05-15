باكستان تدعم جهود مصر لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء اليوم السبت اتصالاً هاتفياً من نظيره الباكستاني شاه قريشي، حيث أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقديره ودعمه للجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق نار بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي، ومشيداً بتحركات الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف.



كما تناول الاتصال الهاتفي سُبل التنسيق بين مصر وباكستان في المحافل الدولية والإقليمية بشكل عام، وفي منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص، لدعم المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الحالية وكذلك سُبل دعم جهود التوصُل لحل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أسس مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا، وتباحث الوزيران حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الباكستانية في كافة المجالات، بما يحقق مصالح مصر وباكستان.