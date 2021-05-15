تنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم على مسجد في كابول

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، السبت، مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجد في العاصمة الأفغانية كابول الجمعة.



وأوقع الهجوم الذي استهدف المسجد خلال صلاة الجمعة 12 قتيلاً و 15 جريحاً، في وقت كانت البلاد تعيش فيه باتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وطالبان أعلن لثلاثة أيام لمناسبة عيد الفطر.

ويأتي انفجار الجمعة وسط تصاعد أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، بعد أن بدأ الجيش الأمريكي رسمياً في سحب جنوده المتبقين وعددهم 2500 عنصر من أفغانستان في الأول من مايو(أيار) الجاري.

ووقعت الأسبوع الماضي سلسلة انفجارات أمام مدرسة للبنات في العاصمة، قضى فيها أكثر من 50 شخصاً غالبيتهم من التلميذات.