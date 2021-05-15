شكرا لقرائتكم خبر عن حرق العلم الإسرائيلي.. 800 شخص يتظاهرون بألمانيا تأييدا للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تظاهر نحو 800 شخص ضد إسرائيل وتأييدا للفلسطينيين في مدينة كولونيا غربي ألمانيا أمس السبت.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات مثل "الحرية لفلسطين"، و "أوقفوا الإبادة الجماعية"، كما حملوا أيضا لافتات كتب عليها "ضد الصهاينة - وليس ضد اليهود".

ولم يتمكن المتظاهرون من الحفاظ على قواعد التعامل مع فيروس كورونا في مكان المظاهرة بالبلدة القديمة بعد أن توافد على المكان ضعف عدد الأشخاص الذين سجل لدى السلطات الألمانية قدومهم للمظاهرة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن زعيمة المظاهرة أعلنت لذلك عن إنهائها قبل الموعد المقرر.

وقام اثنان من المشاركين بتسلق تمثال الفروسية خلال المظاهرة ورفعو العلم الفلسطيني، لكنهم نزلوا ثانية بناء على طلب الشرطة التي كانت حاضرة بقوة كثيفة في موقع المظاهرة.

وحاول شخص مجهول حرق العلم الإسرائيلي، ولكنه اختفى داخل الحشد عندما حاول أفراد الشرطة الإمساك به.