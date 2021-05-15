شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / خاص لـ«اليوم».. «النواب البحريني» ينفي مطالبة الحكومة تأجيل افتتاح جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى عضو في مجلس النواب البحريني، في تصريح لـ«اليوم»، ما يتم تداوله بأن مجلس النواب البحريني طلب من الحكومة تأجيل فتح جسر الملك فهد للمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين نظرًا لازدياد عدد الحالات المصابة.

وأكد العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مملكة البحرين حكومةً وشعبًا جاهزة لاستقبال الأشقاء السعوديين.

وكانت مواقع التواصل تناقلت أنباء عن طلب مجلس النواب البحريني

من الحكومة تأجيل افتتاح "الجسر"

نظرا لخطورة الوضع الصحي حاليا.