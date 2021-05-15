اخبار العالم

برشلونة مستعد لبيع جريزمان من أجل نجمه

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مستعد لبيع جريزمان من أجل نجمه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-15 | 23:33

برشلونة مستعد لبيع جريزمان من أجل نجمه

0 مشاهدة

يبدو برشلونة مستعدا لبيع نجمه الفرنسي، أنطوان جريزمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وفقا لتقرير صحفي.
وانتقل جريزمان إلى الفريق الكتالوني، في صيف 2019، قادمًا من أتلتيكو مدريد، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده (120 مليون يورو).

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن برشلونة سينظر في العروض المقدمة للفرنسي، وإذا تلقى عرضًا مناسبًا سيفتح له باب الرحيل.


وأضاف الموقع أن البارسا في حاجة ماسة إلى الأموال، خلال هذه الفترة، من أجل تسديد ديونه التي تخطت المليار يورو، بالإضافة إلى رغبته في التجديد لنجميه، ليونيل وعثمان ديمبلي.

جدير بالذكر أن جريزمان كان على رادار باريس سان جيرمان، عندما كان برشلونة مهتمًا باستعادة ، خلال الصيف الماضي.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا