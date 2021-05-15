برشلونة مستعد لبيع جريزمان من أجل نجمه

وانتقل جريزمان إلى الفريق الكتالوني، في صيف 2019، قادمًا من أتلتيكو مدريد، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده (120 مليون يورو).

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن برشلونة سينظر في العروض المقدمة للفرنسي، وإذا تلقى عرضًا مناسبًا سيفتح له باب الرحيل.



وأضاف الموقع أن البارسا في حاجة ماسة إلى الأموال، خلال هذه الفترة، من أجل تسديد ديونه التي تخطت المليار يورو، بالإضافة إلى رغبته في التجديد لنجميه، ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي.

جدير بالذكر أن جريزمان كان على رادار باريس سان جيرمان، عندما كان برشلونة مهتمًا باستعادة نيمار، خلال الصيف الماضي.

