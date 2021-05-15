انت الان تتابع خبر إسرائيل تواصل استهداف أبراج غزة وتدمر برجاً سادساً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استهدفت غارات إسرائيلية برج الأندلس السكني غربي مدينة غزة، ليل السبت، مما أدى إلى تدميره بالكامل.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، الأبراج المرتفعة في غزة، وآخرها الأندلس.
وكانت 6 أبراج في القطاع المحاصر قد تعرضت لغارات إسرائيلية، وهي: (الجوهرة، هنادي، الشروق، الجلاء، مشتهى، والاندلس).
وكانت 6 أبراج في القطاع المحاصر قد تعرضت لغارات إسرائيلية، وهي: (الجوهرة، هنادي، الشروق، الجلاء، مشتهى، والاندلس).