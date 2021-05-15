إسرائيل تواصل استهداف أبراج غزة وتدمر برجاً سادساً

واستهدفت الغارات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، الأبراج المرتفعة في غزة، وآخرها الأندلس.

وكانت 6 أبراج في القطاع المحاصر قد تعرضت لغارات إسرائيلية، وهي: (الجوهرة، هنادي، الشروق، الجلاء، مشتهى، والاندلس).

