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'حماس' تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي

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بغداد - ياسين صفوان - قالت الصحفية الإسرائيلية شمريت مائير إن حركة "حماس" الفلسطينية نشرت رقم هاتف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
وأضافت مائير أن أدرعي "يتلقى على هاتفه إزعاجات لا تتوقف يتخللها سباب وشتائم".

وأدرعي مقدم في الجيش الإسرائيلي، يشغل منصب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي.

ويشتهر أدرعي بانخراطه في العديد من المواجهات والتراشق الكلامي باللغة العربية مع متابعين وشخصيات من العالم العربي، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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