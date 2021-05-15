انت الان تتابع خبر 'حماس' تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت الصحفية الإسرائيلية شمريت مائير إن حركة "حماس" الفلسطينية نشرت رقم هاتف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
وأضافت مائير أن أدرعي "يتلقى على هاتفه إزعاجات لا تتوقف يتخللها سباب وشتائم".
ويشتهر أدرعي بانخراطه في العديد من المواجهات والتراشق الكلامي باللغة العربية مع متابعين وشخصيات من العالم العربي، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وأدرعي مقدم في الجيش الإسرائيلي، يشغل منصب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي.
ويشتهر أدرعي بانخراطه في العديد من المواجهات والتراشق الكلامي باللغة العربية مع متابعين وشخصيات من العالم العربي، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.