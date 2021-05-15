'حماس' تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي

وأضافت مائير أن أدرعي "يتلقى على هاتفه إزعاجات لا تتوقف يتخللها سباب وشتائم".

وأدرعي مقدم في الجيش الإسرائيلي، يشغل منصب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي.

ويشتهر أدرعي بانخراطه في العديد من المواجهات والتراشق الكلامي باللغة العربية مع متابعين وشخصيات من العالم العربي، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

