التحالف الدولي يدمر خمسة أوكار لداعش في حمرين

وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات وجهود استخبارية دقيقة، طيران التحالف الدولي نفذ تسع ضربات جوية على جبال حمرين".

وأضاف البيان، أن "الضربات أسفرت عن تدمير خمسة أوكار للإرهابيين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".