علم فلسطين حاضر في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

وبعد إعلان الحكم نهاية اللقاء، حمل نجما ليستر سيتي الشابان، الإنجليزي حمزة شودوري (بنغلاديشي الأصل)، والفرنسي ويسلي فوفانا (مالي الأصل)، علم دولة فلسطين تضامنا مع الضحايا والقضية الفلسطينية.

وحقق ليستر سيتي في وقت سابق من اليوم، مفاجأة كبيرة بفوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على حساب تشيلسي في النهائي بنتيجة 1-0.



وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ ليستر سيتي التي يتوج فيها بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على مدار تاريخ النادي البالغ 137 عاما.