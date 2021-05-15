رشقة صاروخية من غزة تجاه تل أبيب وضواحيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "كتائب القسام" الذراع المسلحة لحركة حماس، توجيه رشقة صاروخيةً تجاه تل أبيب وضواحيها.

وقالت القسام، في بيان مقتضب، إن هذه الرشقة الصاروخية جاءت بالتزامن مع توجيه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة.



وأضافت أن الهجوم الصاروخي يأتي "رداً على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار تدوي حاليا في تل أبيب وضواحيها.

وقال: "حماس تتلقى ضربات موجعة تستهدف بنيتها وقادتها ومخازنها، وهذه الضربات ستتواصل وستكبدها خسائر وهزائم".

وكانت طائرات إسرائيلية دمرت برج الجلاء بالكامل، وقصفت شقتين في برج القاهرة، وقبيل منتصف الليل قصفت برج الأندلس غرب غزة.

ومساء السبت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء أطلق نحو 278 صاروخًا من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث سقط نحو 40 صاروخا داخل قطاع غزة، بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات منها.