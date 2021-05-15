بالصور.. مسيرة حاشدة في "سخنين" لإحياء ذكرى النكبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك آلاف العرب في إسرائيل في مسيرة حاشدة في مدينة سخنين، السبت، لإحياء الذكرى السنوية الـ 73 للنكبة.

وسار الآلاف في مسيرة انطلقت من شارع الشهداء إلى ساحة البلدية، حيث تم تنظيم مهرجان حاشد.

وتقدم المسيرة أعضاء كنيست عرب وقيادات عربية من مختلف الأحزاب ورؤساء بلديات وسلطات محلية.

ورفع المشاركون في المسيرة والمهرجان عشرات الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعار "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وطغت الاعتداءات الأخيرة من قبل مستوطنين يمينيين، على أحاديث المشاركين وحتى الشعارات ومنها "مستوطن برا برا، الأرض عربية وحرة".





وقدرت لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني أعداد المشاركين في المسيرة والمهرجان، بعشرات الآلاف.





وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، في الكلمة الرئيسية في المهرجان: "اليوم الخامس عشر من مايو/أيار 2021، اليوم 73 عاما على نكبة شعبنا، حينما شردوا غالبية شعبنا وتحولوا إلى لاجئين، وهدموا 530 قرية من قرانا وبلداتنا، ونحن نقول لهم: إن العودة آجلة أم عاجلة، وتعمير القرى المهجرة قادم، مهما طال الزمن أو قصر".

وأضاف: "نحن نقول لهم باسم مليون و600 ألف فلسطيني في الداخل، لن نسمح بنكبة ثانية. نحن هنا باقون متجذّرون صامدون.. وهذا وطننا ولا وطن لنا سواه".





وتطرق بركة إلى اعتقال الشرطة الإسرائيلية المئات من المواطنين العرب خلال الأيام القليلة الماضية خلال مظاهرات تضامنية مع غزة والقدس، وقال: "حتى الآن بلغ عدد المعتقلين 800 معتقل".

وأضاف: "ونحن لسنا وقودا لاستمرار نتنياهو على رأس السلطة. نحن أصحاب البلاد، ولا وطن لنا غير هذا الوطن، لنا حقوق قومية وحقوق مدنية، ومن سن قانون القومية ليلغي حقوقنا القومية والمدنية".





وتابع بركة : "نضالنا نضال عادل، نمارسه بوسائل عادلة، فالموقف السياسي والوطني الصحيح إذ افتقد للقيم الإنسانية والأخلاقية، فهو ناقص. والسلطة الحاكمة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تقع".

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها السادس على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.