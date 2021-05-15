إسرائيل تتحدث عن تفاصيل "مترو أنفاق" حماس في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إسرائيل عن تفاصيل مشروع الأنفاق الداخلية لحركة حماس في قطاع غزة، والذي أطلقت عليه "مشروع المترو".

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: "دمرت إسرائيل كيلومترات عديدة من المشروع في شمال قطاع غزة قبل يوميْن".

وأضاف: "استثمرت حماس في العقد الأخير، أكثرية أموالها وقدراتها في حفر بنية تحتية للأنفاق متفرعة على امتداد قطاع غزة".

وتابع أدرعي في هذا الصدد: "في شمال القطاع، تم حفر مشروع واسع على شكل شبكة "مترو" بأنفاق متفرعة ومتصلة ببعضها عبر تقاطعات وممرات التفافية".

وقال: "قبل نصف عام قال باسل صالحية، العضو السابق في منظمة حماس، في مقابلة معه إنه قام بتحذير قيادة حماس قبل حوالي خمسة أشهر من أن إسرائيل كشفت الأنفاق وأن استخدامها أمر خطير، فكان محقا حينها".

واعتبر الناطق الإسرائيلي أن "الحصن الآمن لنشطاء حماس وهو الأنفاق الحربية، قد كشف".

وقال: "من اليوم وصاعدًا لا يوجد مكان آمن لأي ناشط حمساوي في أي نفق كان".

ومضى قائلا: "عندما بدأت حماس اعتداءاتها، تمكن الجيش الإسرائيلي من ضرب قدراتها الاستراتيجية.. الأنفاق الهجومية تضررت وبداخلها دفن عشرات من نشطاء النخبة".

وتأتي تصريحات المتحدث الإسرائيلي بالتزامن مع دخول عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها السادس على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.