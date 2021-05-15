180 إصابة في اليوم الثاني من مواجهات الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 180 فلسطينيا، بينهم 7 بجروح خطيرة، في اليوم الثاني من المواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتركزت المواجهات في محافظات الخليل ورام الله وقلقيلية وطولكرم وجنين ونابلس وطوباس.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع على الفلسطينيين.

فيما رشق الشبان الفلسطينيون قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة وأضرموا النيران في إطارات السيارات.





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنها "سجلت 180 إصابة خلال المواجهات من بينها 52 نقلت إلى مراكز العلاج، بينها 7 خطيرة".



وأضافت أنها "سجلت 12 إصابة في رام الله وحدها، منها 10 بالرصاص الحي، بينها 3 خطيرة، وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط". فيما سجلت 16 إصابة بالرصاص الحي في نابلس منها إصابتان خطيرتان.



كما سجلت الوزارة 11 إصابة في قلقيلية، 8 منها بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.





وفي طوباس، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر.



وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 6 إصابات في طولكرم منها 5 بالرصاص الحي وإصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

في السياق ذاته، اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة الخليل بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.





وتجري المواجهات لليوم الثاني في الضفة الغربية، تضامنا مع غزة والقدس، وبمناسبة الذكرى السنوية الـ73 للنكبة التي تصادف اليوم.

وكانت عدة وقفات ومسيرات جرت في داخل المدن الفلسطينية لإحياء ذكرى النكبة، اليوم.