إيران: 592 مواطنا بينهم 40 امرأة ترشحوا للانتخابات الرئاسية القادمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، أن 592 مواطنا بينهم 40 امرأة ترشحوا للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو القادم، وذلك خلال الأيام الخمسة التي فتح فيها باب التسجيل.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية في إيران، جمال عرف للصحفيين،إنه "لن يتم تمديد التسجيل بأي شكل من الأشكال، وسوف تحول أوراق المتقدمين إلى لجنة صيانة الدستور لدراسة أهلية المرشحين، ومن ثم تعاد إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لإعلان أسماء من تم تأييد أهليته"​​​.

وكان أبرز المتقدمين لليوم الأخير من التسجيل، رئيس السلطة القضائية، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان السابق ومستشار المرشد للشؤون الدولية، علي لاريجاني.

كما تقدم بطلب ترشيح، أمين المجلس الأعلى لمجلس صيانة الدستور، محسن رضائي، ووزير الدفاع الأسبق حسين دهقان، ونائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، وسكرتير مجلس الأمن القومي الأسبق سعيد جليلي، ورئيس مجلس بلدية طهران محسن هاشمي.

وتم تسجيل ترشيح الرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عزت الله ضرغامي، والنائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير النقل السابق عباس آخوندي وغيرهم.

وفتح باب التسجيل للانتخابات الرئاسية في إيران، الثلاثاء الماضي، وانتهى اليوم السبت، في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

ويبلغ عدد الناخبين في إيران 59 مليونا و310 آلاف 307 أشخاص، منهم مليون و 392 ألفا و148 شخصا يشاركون لأول مرة في الانتخابات.

وستعلن وزارة الداخلية في 26 و27 مايو عن الأسماء النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات.

وستبدأ الحملات الدعائية لمدة 20 يوما من 28 مايو لغاية 16 يونيو، وفي 17 يونيو ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي، وستقام الانتخابات في 18 يونيو المقبل.