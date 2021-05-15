شكرا لقرائتكم بعد برج الجلاء بغزة.. إسرائيل تستهدف برج مشتهى لتدميره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أقل من ساعة من تدمير برج الجلاء الذي يحوي مكاتب صحفية في قطاع غزة اليوم السبت، استهدفت طائرات إسرائيلية طابقين في برج مشتهى والمعروف أيضا ببرج القاهرة جنوب غرب القطاع بثلاثة صواريخ تحذيرية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي طالب بإخلاء البرج المدني في غزة تمهيدا لتدميره.

وكانت إسرائيل قصفت اليوم، برج الجلاء في غزة، الذي يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى، بـ4 صواريخ، ودمرته بالكامل.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أمهلت في وقت سابق سكان المبنى، وهو ثاني أكبر برج في غزة، ساعة لإخلائه قبل تدميره.

من جهته، قال مالك البرج إنه تلقى مكالمة من الجيش الإسرائيلي بأن المبنى، الذي يضم أيضاً عدداً من الشقق والمكاتب الأخرى، سيستهدف.

2 صور برج مشتهى بعد استهدافه بقصف تحذيري برج مشتهى بعد استهدافه بقصف تحذيري

كما أضاف جواد مهدي أنه طُلب منه الذهاب إلى المبنى للتأكد من إجلاء جميع السكان، وقيل له إن لديه ساعة للتأكد من مغادرة الجميع للمبنى. وفر موظفو وكالة أسوشيتد برس وسكان المبنى في حالة من الذعر بعد إخبارهم بالتحذير.

في حين أعرب رئيس وكالة أسوشيتد برس عن صدمته من استهداف إسرائيل للبرج، لافتا إلى أن أي سبب لم يقدم لتبرير تلك العملية.

قتال منذ 6 أيام

يذكر أن إسرائيل بدأت قصف غزة منذ الاثنين، رداً على إطلاق صواريخ باتجاه القدس من قبل حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية اليوم إلى 145 قتيلاً، بينهم 39 طفلاً، وألف جريح حسب السلطات الفلسطينية