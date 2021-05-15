شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستضيف مناورات «فينيكس اكسبريس» بمشاركة 12 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، السبت، أن قوات بحرية من 12 دولة ستشارك في مناورات عسكرية تحت اسم«فينيكس اكسبريس21»، بين 16 و28 مايو/ أيار الجاري، قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه اعتباراً من السبت تصل «الوفود والبواخر الأجنبية المشاركة في التمرين البحري المتعدد الأطراف +فينيكس اكسبريس 21+ الذي تستضيفه تونس من 16 إلى 28 أيار/ مايو الجاري بعرض السواحل الشمالية للبلاد».

ويشارك في التمرين، بحسب البيان، 130 ضابطاً من 12 دولة، هي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

وأضافت الوزارة، أن المناورات ستتم بالشراكة مع القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، وتشارك فيها أربع بواخر تتبع جيش البحر التونسي، وخمس بواخر عسكرية أجنبية، وهي ترمي إلى «تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة بالبحر». ويهدف التمرين إلى «تطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات في ما بينهم».