شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكيون حصلوا على 270.8 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الأمريكيين في أنحاء البلاد حصلوا على 270 مليوناً و832342 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح السبت، في حين تم توزيع 344 مليوناً و503392 جرعة.

وكانت المراكز قد ذكرت أن الأمريكيين حصلوا على 268 مليوناً و438666 جرعة بحلول الجمعة، من 341 مليوناً و865945 تم توزيعها.

وقالت الهيئة: إن 156 مليوناً و217367 شخصاً تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 121 مليوناً و768268 شخصاً بشكل تام.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اللقاحات مزدوجة الجرعة من مودرنا وفايزر- بيونتيك ولقاح جونسون آند جونسون وهو جرعة واحدة حتى الساعة السادسة صباح السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة.