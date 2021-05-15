شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي للمناخ يريد حضور البابا فرنسيس مؤتمر جلاسجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدينة الفاتيكان - (رويترز)

قال جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن للمناخ السبت، إن البابا فرنسيس لديه السلطة الأخلاقية لتحويل الرأي العام في قضية الاحتباس الحراري، وإن البابا ربما يحضر مؤتمر الأمم لمتحدة لتغير المناخ في اسكتلندا.

وسيعقد مؤتمر الأمم لمتحدة لتغير المناخ في جلاسجو في نوفمبر/تشرين الثاني وربما يكون من شأنه الإسراع بالإجراءات التي ستتخذها الدول الأكثر تلويثاً للبيئة؛ لمواجهة تغير المناخ وهو تحد يقول نشطاء وعلماء وقادة في العالم إنه يمكن أن يعرض الكوكب للخطر.

وقال كيري بعد اجتماعه مع البابا: أعتقد أن صوته سيكون مهماً قبل وأثناء مؤتمر جلاسجو الذي أتصور أنه يعتزم حضوره.