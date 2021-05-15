شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني يغادر المستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

غادر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، مستشفى سان رافاييل، بعدما أمضى فيه خمسة أيام وفق ما أعلنه حزبه «إيطاليا إلى الأمام» السبت.

وغادر برلسكوني (84 عاماً) المستشفى من مدخل جانبي، ولم يره المصورون الصحفيون ومراسلو محطات التلفزيون الذين كانوا ينتظرون خارج الأبواب الرئيسية.

وتصاعدت التكهنات في الأيام الماضية عن تدهور شديد في صحة برلسكوني. ولم يصدر أطباؤه أي بيان تفصيلي عن حالته، منذ أسابيع، ومع ذلك نفى حزبه، الجمعة، أن يكون في حالة حرجة.

ودخل برلسكوني، وهو رجل أعمال وملياردير، المستشفى لإجراء فحوص أكثر من مرة بعد إصابته بفيروس كورونا في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفي ذلك الوقت قال للصحفيين إنه نجا من «أخطر تحدٍّ» في حياته، لكن مصادر قالت لاحقاً، إن معاناته استمرت من آثار إصابته بالفيروس.

ونُقل برلسكوني إلى المستشفى مرة في مارس /آذار ومرتين في إبريل/ نيسان الماضي. ودخل المستشفى أيضاً في يناير / كانون الثاني للعلاج من مرض القلب.

وفال حليفه السياسي ماتيو سالفيني للصحفيين الجمعة إنه «ليس في حالة طيبة للغاية» لكنه توقع أن يسترد عافيته سريعاً.