شكرا لقرائتكم خبر عن نزلاء «عقابية أبوظبي» يستقبلون زوارهم عن بُعد بالعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استقبلت مراكز الشرطة على مستوى إمارة ابوظبي زوار نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ضمن مشروع مبادرة «نافذتي» (الزيارة عن بُعد) وقدم الأهالي التهاني بعيد الفطر المبارك للنزلاء خلال الزيارات المرئية.

وأشاد أهالي النزلاء باهتمام شرطة أبوظبي وحرصها على توفير بيئة ملائمة للزيارات في مراكز الشرطة وتقنيات متطورة؛ عكست النقلة النوعية على مـســتوى الـتـحـول الرقمي في إمارة أبوظبي للتواصــل الذكي عن بُعد؛ حيث تم تقديــمــها بطريقة سهلة وسلسة وآمنة، وخلال فترة قياسية مناسبة.

وأوضح الــعــمــيـد فــيــصل عيسى الحمادي، نائب مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن مراكز الشرطة شاركت الزوار فرحة العيد ووزعت عليهم معايدات، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى التخفيف عن الأسر الجهد والوقت لزيارة النزلاء عبر ربط وتوفير شاشات اتصال مرئية بين مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة على مستوى إمارة أبوظبي.