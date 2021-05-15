شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تثمّن دورالأسرة الريادي في «يومها الدولي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت شرطة أبوظبي عن تثمينها دور الأسرة الرئيسي في الاهتمام بالأبناء «أجيال المستقبل».

وأكد العميد سعيد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للأسرة في 15 مايو، حرص الإدارة على تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تركز على الاهتمام بالأسرة، نظراً لدورها الكبير في تشكيل استقرار المجتمع وتعزيز أمنه الذي يشكل المحور الأساسي لعمل المراكز.

ولفت إلى أن المراكز نظمت أنشطة توعوية، حيث نفذت حملة «أسرة متماسكة مجتمع أكثر أمناً»، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية للحد من الظواهر التي تؤثر في كيان الأسرة.

كذلك شاركت في حملة «أسرة متماسكة مجتمع متسامح وطن آمن» التي نفذتها مؤسسة التنمية الأسرية.

وأوضح مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي أن المراكز تتعامل مع 30 نوعاً من مختلف القضايا والحالات الاجتماعية الواقعة ضمن اختصاصاتها، والمتعلقة بتعزيز الأمن المجتمعي والأسري قبل الوصول إلى الجهات التنفيذية والقضائية عبر مراكزها في أبوظبي والعين والظفرة، أو الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، (وام)