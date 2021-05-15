"العربية لحقوق الإنسان" تكشف دور المجتمع المدنى فى التصدى لتداعيات جائحة كورونا‏

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القاهرة - سامية سيد - قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مؤسسات المجتمع المدني تساهم بصفة عامة في إنعاش معيشة الشعوب ‏في البلدان الغنية وفي سد الاحتياجات المعيشية في مجتمعات الدول النامية.

وأضاف، "بينما يقدر البنك الدولي أن المجتمع المدني ‏باعتباره "رأس المال البشري" يشكل 20 % من رأس المال الاقتصادي عالميا، يقدر البنك الدولي أن مساهمة المجتمع المدني في ‏مصر تشكل نحو 32 % من الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان في مصر، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى نحو 35 % في دراسة ‏أجراها اتحاد الجمعيات الأهلية المصري مؤخرا"‏‎، مشيرا إلى أن مساهمات المجتمع المدني المصري تظهر جلية في الجانب التنموي والقطاع الخيري، بما ‏في ذلك الدعم الاجتماعي النقدي والعيني للفقراء وخدمات الصحة والتعليم والتأهيل المهني، وكذلك اهتمام رئيس الجمهورية بدور ‏المجتمع المدني لإفساح مجال أوسع في الصحة والسكن وبالشراكة مع جهود الدولة في المشروعات القومية برعاية الرئيس‎.‎

ولفت إلى أن الأزمة التي عاشها المجتمع المدني دون مغزى خلال الفترة 2015 - 2019 قد حدت من تعظيم اسهام المجتمع المدني في ‏التصدي لتداعيات كورونا، متابعا:"تقدر دراسة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن القيود على حرية المجتمع المدني في المنطقة ‏العربية قد أضعفت جهود احتواء آثار الوباء بمقدار 70 % ذهبت سدى بسبب القيود غير المبررة، وتبلغ هذه النسبة في مصر 45 %، ‏ومن المأمول أن يتيح التطبيق الجيد للقانون 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي مضاعفة إسهامات المجتمع المدني في مصر بعد ‏استكمال رفع القيود بتطبيق القانون ومعالجة آثار الأزمة السابقة‎.‎‏"‏

وذكر علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الاستجابة لهذه الخطوات ستكشف عن حجم الدور والإسهام الذي ‏يمكن للمجتمع المدني تقديمه لفائدة المجتمع وبالتوازي مع جهود الدولة التنموية، وسيبرز ذلك في مساهمات مضاعفة في التصدي ‏لتداعيات كورونا وآثارها.‏