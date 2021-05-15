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وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يودع الأمريكية جلوريا بعد تحقيق حلمها بزيارة مصر

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يودع الأمريكية جلوريا بعد تحقيق حلمها بزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسرة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا، بعدما حققت التنسيقية لها حلم زيارة مصر للاستقواء بها على المرض اللعين.

كان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى انتظار الأسرة لتوديعها بمطار القاهرة بالورود وبعض الهدايا الرمزية.

ومن جانبه، وجه داستن نجل الأمريكية المصابة بالسرطان الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهد أعضائها لتحقيق حلم والدته بداية من التواجد معهم وتسهيل إجراءات السفر من مطار نيويورك مرورا باستقبالهم في مطار القاهرة ومرافقتهم خلال رحلتهم ما بين معالم القاهرة وشرم الشيخ.

وعبر داستن عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والترحيب من قبل أعضاء التنسيقية ومن قابلوه خلال رحلتهم من شعب مصر العظيم.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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