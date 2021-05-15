نشرة الحوادث المسائية.. حدّاد يقتل خالته وابنتها.. وتفاصيل إلقاء "مشروب" على أجنبي بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

سهرة العيد.. قصة حداد وبركة دماء شقة "15 مايو"

الشيطان كان رفيقًا ملازمًا لـ"محمد. ب" حينما وسوس في رأسه ليسرق خالته وابنتها في منطقة 15 مايو، مستغلًا خلودهما للنوم بعد سهرة ليلة وقفة عيد الفطر، فأردهما قتيلتين عند شعورهما بنبشه في "دولاب" غرفة الفتاة؛ خوفًا من افتضاح أمره وأخذ مالهما.

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انتهت بالتصالح.. تفاصيل إلقاء 3 أطفال "مشروبا" على أجنبي بالمعادي

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن إلقاء 3 أطفال مشروبا تجاه شخص أجنبي أثناء تواجده بأحد المحال بمنطقة المعادي.

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"مواد مجهولة المصدر".. حبس صاحب مصنع أدوية لفيروس كورونا 4 أيام

أمرت نيابة عين شمس بحبس صاحب مصنع بتهمة تصنيع مركبات دوائية، مستخدمًا مواد كيميائية مجهولة المصدر، بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابي فيروس كورونا، 4 أيام على ذمة التحقيق.

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استغاثة كاذبة.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالقاهرة

كشفت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تعرض فتاة للاختطاف.

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جرعة زائدة من مخدر الموت تنهي حياة عامل بأرض اللواء

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات بالعجوزة.

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ضبط عامل بـ "محل صيانة هواتف" حاول ابتزاز سيدة بصور وفيديوهات خاصة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عامل بمحل صيانة هواتف محمولة حاول ابتزاز سيدة بصور وفيديوهات خاصة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.. المرور: سحب رخصة 3672 سيارة خلال 24 ساعة

سحبت الجهات المعنية، 3672 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتركيبة في 30 مارس الماضي.

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الداخلية تحُصل 13 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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