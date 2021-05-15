حريق هائل.. تفاصيل وفاة أمين شرطة أثناء أداء مهام عمله بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

توفي أمين شرطة بإدارة الحماية المدنية بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، أثناء مشاركته في محاولة إخماد حريق هائل بقرية العضايمة.

تلقى مدير أمن الأقصر اللواء خالد عبد الحميد إخطارا بوفاة أمين شرطة "علاء عبدالرحيم محمد” المقيم بقرية الدبابية أثناء تأدية عمله في إخماد حريق بقرية العضايمة حيث أصيب باختناق وتم نقله بالإسعاف وعقب وصوله الي مستشفى إسنا لفظ أنفاسه الأخيرة.

كانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوبي الأقصر تلقت بلاغا بنشوب حريق بناحية العضايمة التابعة لمجلس قروى كومير جنوبي إسنا.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد لباقي المنازل المجاورة ، وتمت عملية الإخماد وأسفر الحريق عن احتراق عدد من المنازل و٧ أحواش ونفوق ١٢ رأس ماشية.