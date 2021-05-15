الضحايا بالعشرات.. وضغوط دولية لفرض هدنة في أسرع وقت في غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:29 مساءً - منذ 23 دقيقة

آخر تحديث: 15 - مايو - 2021 11:06 مساءً

أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي بيني غانتس عن قلقه من استهداف المدنيين، آملاً بإنهاء العملية العسكرية في أسرع وقت.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 145 قتيلاً، إضافة إلى 1100 جريح.

كما أفادت مصادر إسرائيلية، بأن وزراء طالبوا حكومة نتنياهو بوقف العمليات مع قرب انتهاء الأهداف في القطاع المحاصر.

كذلك كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن مبعوث أميركا هادي عمرو، سوف يلتقي غدا مسؤولين إسرائيلين لحضهم على وقف النار، مؤكداً أن وزير الدفاع الأميركي ضغط في كلامه مع نظيره الإسرائيلي للوصول إلى هدنة فورية.

وكان غانتس، قد اعتبر أن حماس دفعت ثمناً باهظاً خلال الأيام الماضية، مضيفاً أن لدى إسرائيل مزيداً من الخطط الهجومية في جعبتها، في إشارة إلى تصعيد مكثف ربما للضربات خلال الساعات المقبلة.

على الصعيد الميداني شهد قطاع غزة، السبت، تطورا جديد في طبيعة المعارك الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيث دمر الجيش الإسرائيلي مبنى يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس الأميركية وشبكة الجزيرة في غزة.

وقال البيت الأبيض إنه أبلغ إسرائيل أن ضمان سلامة الصحافيين مسألة “بالغة الأهمية”

كما أعلن الجيش الاسرائيلي أنه أطلق ٢٧٨ صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل، خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 2300 صاروخ بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن 9 قتلى بينهم طفل وجندي وأكثر من 560 جريحاً.