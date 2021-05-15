145 شهيدا بينهم 41 طفلا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:29 مساءً - منذ ساعتين

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي إلى 145 شهيدا، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في شارع العيون بحي الشيخ رضوان بغزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمجمع الشفاء الطبي، أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 145 شهيد , منهم 41 طفل 23 سيدة و 1100 جريح منهم 313 طفل و206 سيدة , إضافة الى 38 إصابة شديدة الخطورة , 248 حالة متوسطة .

وأضاف القدرة:”لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس حرب الإبادة بحق عوائلنا الفلسطينية التي أخرجت 10 عوائل منها من السجل المدني الفلسطيني راح ضحيتها 38 شهيدا لهذه العوائل منهم 21 طفلا و 11 سيدة وعشرات الإصابات المختلفة”.

وحذر من خطورة الوضع الصحي في مراكز الايواء والتي فتحت لاستيعاب العائلات التي فقدت منازلها جراء العدوان المتواصل في ظروف بيئية وصحية صعبة , ما ينذر بكارثة صحية تفاقم معها فرص تفشي فيروس كورونا وبالتالي نكون أمام موجة ثالثة من الوباء لا يمكن توقع نتائجها .

وتابع القدرة قائلا:”ان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدد بتقويض جهود وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا حيث تواجه الفرق الطبية صعوبة في التحرك لمتابعة المعزولين منزليا واجراء المسحات المخبرية واستكمال برنامج التطعيم ضد الفيروس والوصول الى أصحاب الأمراض المزمنة والذين لم يتمكنوا من الوصول الى المراكز الرعاية الصحية , والضغط الناجم عن ارتفاع معدل الدخول الى أقسام المبيت والعناية المركزة في المستشفيات “.

وحذر القدرة من توقف امدادات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة جراء اغلاق المعابر , وتضرر شبكات الكهرباء بفعل القصف المتواصل، وتأثيره على مختلف الأقسام الحيوية جراء انقطاع التيار الكهربائي كغرف العمليات وحضانات الأطفال والعناية المركزة والمختبرات وأقسام التصوير الطبي الأمر الذي يستدعي العمل لساعات طويلة على المولدات الكهربائية التي تستنزف كميات كبيرة من الوقود , إضافة الى تعرض الأجهزة الطبية للتلف بفعل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي .

ودعا القدرة الى فتح المعابر لوصول المساعدات الصحية الطارئة والتي يتفاقم فيها النقص الشديد في أصناف مهام الطوارئ والعمليات والعناية والمتابعة في أقسام المبيت , إضافة الى تسهيل حركة خروج المصابين والمرضى لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة ودخول الوفود الطبية .