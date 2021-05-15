بايدن وعباس يبحثان آخر التطورات والأحداث في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:29 مساءً - منذ ساعتين

هاتف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الفلسطيني محمود عباس تناولا خلاله آخر التطورات والأحداث في المنطقة، في خطوة هي الأولى منذ وصول الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض، وبعد قطيعة طويلة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.

وقال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تويتر اليوم السبت: إن ”الرئيس محمود عباس تلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول آخر التطورات والأحداث في المنطقة“.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، أنها تسلمت رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التطورات الميدانية والعلاقات بين الجانبين.

ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في حينه، تسلم عباس رسالة خطية من بايدن حول آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة، والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين.

وعلى الجانب الآخر، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن ”إسرائيل تفعل كل ما بوسعها لتجنب الإضرار بالأشخاص الذين لا يشاركون في قتالها مع حماس وجماعات أخرى في غزة“، بحسب وكالة ”رويترز“.

ووفقا لملخص اتصال هاتفي نشره مكتب نتنياهو، ”أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بايدن بأن الأشخاص غير المشاركين بالقتال تم إجلاؤهم من مبنى سكني في غزة، يضم مكاتب وسائل إعلامية، إضافة لمكاتب وشقق سكنية، وتم تدميره في ضربة جوية إسرائيلية في وقت سابق من اليوم“.

وجاء في البيان: ”شكر رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس بايدن لدعم الولايات المتحدة لحقنا في الدفاع عن أنفسنا“.‎