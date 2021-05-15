تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 17:06 والمد الثاني عند 02:55 والجزر الأول عند الساعة 10:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:25 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 12:59 والمد الثاني عند الساعة 23:45 والجزر الاول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 06:41 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 24 85 30

دبــي 38 26 75 20

الشارقة 39 23 80 25

عجمان 38 26 85 25

أم القيوين 38 23 85 30

رأس الخيمة 37 27 80 30

الفجيرة 39 29 75 25

العين 43 25 60 10

ليوا 44 24 75 20

الرويس 39 25 80 25

السلع 40 25 75 20

دلما 39 27 85 30

طنب الكبرى 38 26 80 35

طنب الصغرى 38 26 80 35

أبو موسى 38 26 80 35