شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الكيان الصهيوني يستهدف برج «مشتهى» السكني بغزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قصفت قوات الكيان الصهيوني، اليوم السبت، برج “مشتهى” السكني في قطاع غزة، بعدما كانت قد وجهت تحذيراً إلى سكانه في وقت سابق، وسط استمرار الغارات على القطاع، التي استهدفت قبل ساعات برج “الجلاء”.

ووفقاً لشبكة سكاي نيوز، فقد جرى الاتصال بمن يسكنون برج “مشتهى” غربي غزة، من قبل قوات الاحتلال، من أجل إخلائه قبل الاستهداف.

وأظهر مقطع فيديو مدى الدمار الذي حل بالبرج نظير استهدافه، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

ويأتي استهداف برج “مشتهى”، ضمن سلسلة غارات ضد أبراج في غزة، وسط إدانات دولية، نظرا إلى الطابع السكني لهذه المنشآت، لأنها لا تدخل ضمن الأهداف العسكرية.