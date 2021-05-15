الكويت: فتح المنافذ البرية والمطارات خلال شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الكويتي ورئيس اللجنة العليا لطوارئ كورونا الشيخ حمد العلي الصباح، السبت، أن هناك ترتيبات وإجراءات تجري لفتح المنافذ البرية والمطارات خلال شهر.



وأضاف العلي في تصريح صحفي على هامش زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لقاعدة محمد الأحمد البحرية، أن العودة للحياة الطبيعية ستتم تدريجياً في البلاد، مشيراً إلى الحرص على صحة المواطنين والمقيمين.

وقال وزير الدفاع: "هناك قرارات سوف ترى النور قريباً من قبل اللجنة وبالإضافة إلى اجتماع الأسبوع القادم لوزير الصحة مع وزراء مجلس التعاون لعودة الحركة السياحية عن قريب".

وأضاف العلي أن: "الجيش الكويتي باسل ومقدام ونذر نفسه لحماية هذه الأرض الطيبة وهو الدرع الحصين لأهل الكويت جميعاً، وسوف تسمعون عن الجيش الكويتي كل خير".

وحول دخول المرأة الكويتية في السلك العسكري، قال العلي: "نتمنى أن تكون هذه الخطوة موجودة، ونستطيع في المرحلة الأولى الابتداء في الجهاز الطبي والأعمال الإدارية كمرحلة أولى وأتمنى من رئيس أركان الجيش أن يعينني في هذه الخطوة، وخصوصاً أن المراة الكويتية أصبحت أكثر من نصف المجتمع، ووجودها سوف يساعد إخوانها العسكريين في الانضمام إلى الصفوف الأولى وعلى الجبهة".