المغرب يرسل 40 طناً من المساعدات للفلسطينيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، بإرسال 40 طناً من المساعدات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بعد أعمال العنف الأخيرة.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "المساعدات تشمل أغذية وأدوية وأغطية وستنقلها طائرات عسكرية".

وأدان المغرب أيضاً "بأشد العبارات أعمال العنف المُرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا يؤدي استمرارها سوى إلى تعميق الهوة، و تأجيج الأحقاد وإبعاد فرص السلام أكثر في المنطقة".

وجدد المغرب دعمه لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.