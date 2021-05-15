الطائرات الإسرائيلية تقصف «برج القاهرة» في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

استهدفت الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ، مساء اليوم السبت، برج "القاهرة" بمدينة غزة، وفقاً لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي طالب سكان البرج بإخلائه تمهيدًا لتدميره قبل قصف البرج بصواريخ من طائرات استطلاع.

واستهدف الجيش الإسرائيلي عدة مبانٍ سكنية خلال القصف الذي بدأ الاثنين الماضي على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لضربات إسرائيلية هي الأشد منذ عام 2014، بالتزامن مع مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية والداخل الفلسطيني عام 1948.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات ارتكبتها قوات الاحتلال ومستوطنيه، منذ 13 أبريل الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح المقدسي وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ الاثنين الماضي، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من غزة، لا تزال مستمرة حتى اللحظة، أسفرت عن استشهاد 139 فلسطينيًا من بينهم 39 طفلًا و22 سيدة ومسن وإصابة ألف مواطن بجراح مختلفة.