أول تعليق من «أسوشيتد برس» الأمريكية بعد تدمير مبنى مكتب الوكالة في غارة إسرائيلية بغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

قام الطيران الإسرائيلي بتدمير مبنى بقطاع غزة كان يضم مكاتب قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية، ووسائل إعلامية أخرى، اليوم السبت.

وقالت الوكالة، في بيان لها، إن الضربات الإسرائيلية "تعد أحدث خطوة من الجيش لإسكات التغطية الصحفية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وجاءت الضربة بعد ساعة من إصدار الجيش الإسرائيلي أمراً بإخلاء المبنى المكون 12 طابقاً، حيث انهار محدثاً عاصفة قوية من الغبار، ولم يكن هناك تفسيراً لأسباب استهداف المبنى.

وأشارت الوكالة إلى أن العنف المتصاعد في المنطقة أثار مخاوف من انتفاضة فلسطينية جديدة، حيث لم تكن هناك محادثات سلام منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نفذنا غارة على مبنى متعدد الطوابق يحتوي على مصالح عسكرية تابعة لحماس"، في إشارة لبرج الجلاء.

ويعد هذا البرج هو الرابع الذي تدمره الغارات الإسرائيلية، ضمن أبراج سكنية ومنازل دمرت كلياً باستهدافات مباشرة، أسفرت عن تدمير أكثر من 700 وحدة سكنية.

وسبق أن دمرت الغارات ٢٣ مقراً إعلامياً، فضلاً عن عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه ٣٥ مليون دولار، بحسب تقدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.