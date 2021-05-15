شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد زيدان يطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف الممارسات العدائية تجاه الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واصفاً إياها بأنها ممارسات غير مقبولة وتسعى لمحاولة الترهيب للسيطرة على القدس الشريف وباحة المسجد الأقصى.

كما أشاد أحمد زيدان بالدور الذى تلعبه مصر بأجهزتها الوطنية للعمل على وقف إطلاق النار، وعودة مسار المفاوضات الجدية، مطالبا بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجامعة العربية لوقف تلك الممارسات العدائية من جانب قوات الإحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

هذا فيما أجرى وزير الخارجية، سامح شكري اتصالاً برئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، تناولا خلاله تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه.

وأكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق مع الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم.

وتناول الوزير شكري مع الحريري تطورات الوضع الإقليمي على ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.