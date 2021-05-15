ارتفاع عدد إصابات كورونا في لبنان إلى 535446

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان حتى السبت إلى 535 ألفاً و 446 بعد تسجيل 265 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" أن عدد الوفيات ارتفع إلى 7602 بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً أيضاً، وبدأ عدد الإصابات والوفيات بالانخفاض منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

وبدأت في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح (9.7%) فيما بلغت نسبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح (4%).