مظاهرات في العاصمة التونسية ومدن أخرى من البلاد دعماً للفلسطينيين

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

خرجت مظاهرات السبت في العاصمة التونسية ومدن أخرى من البلاد دعماً للفلسطينيين وللمطالبة بتدخل المجتمع الدولي لوقف "جرائم" الجيش الإسرائيلي.



وتجمّع مئات المحتجين رافعين الأعلام الفلسطينية وسط العاصمة تونس، وجابوا شارع الحبيب بورقيبة في حضور الشرطة، وفق مراسل لوكالة فرانس برس.

وتجمّع متظاهرون أيضاً في ساحة القصبة قرب مقر الحكومة في العاصمة.

ونظمت مظاهرات دعما للفلسطينيين في مدينتي صفاقس والمنستير (وسط شرق)، وفق شهود وأشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع خروج تظاهرة في مدينة سوسة (شرق) عصر السبت وفق أحد مراسلي وكالة فرانس برس.

وتأتي التظاهرات رغم تدابير الإغلاق السارية حتى الأحد.