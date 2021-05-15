أمين الجامعة العربية: الاعتداءات "الوحشية" على غزة أسهمت في "تعرية" الاحتلال عالميا

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي "الوحشية" على قطاع غزة والتي كان من بين ضحاياها عدد من الأطفال أسهمت في "تعرية" الاحتلال بشكل كبير أمام الرأي العام العالمي.



وقال أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية إن المجتمع الدولي صار مدركا بشكل متزايد لدور المستوطنين المتطرفين الذين تتبنى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أجندتهم في إذكاء الأوضاع بالقدس.

وأضاف أن هذا الدور "قاد إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير في الأراضي المحتلة وبخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات غاشمة في استعراض فج للقوة" مجددا الدعوة إلى وقف فوري للاعتداءات على القطاع.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتصرف وفق أجندة انتخابية داخلية وأنها تقامر بإشعال الأوضاع في المنطقة كلها بسبب تعمدها إراقة المزيد من الدم الفلسطيني تعزيزا لمكانتها الداخلية واصفا هذا النهج بالمشين وغير المسؤول.

وذكر البيان أن التحركات الدبلوماسية العربية تلاحقت في الأيام الأخيرة من أجل حشد المواقف الدولية في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتهورة والمخالفة للقانون الدولي الإنساني ومن أجل دعم ومساندة الفلسطينيين في القدس الذين حظوا باحترام العالم وتعاطفه.

وأوضح أن مجموعة السفراء العرب في نيويورك واصلت اتصالاتها خلال اليومين الماضيين وبمشاركة ممثل الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة مع كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من ممثلي القوى المؤثرة لدى الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته حيال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

وأضاف أن التحركات الدبلوماسية نجحت في إظهار عزلة الموقف الأمريكي الساعي إلى توفير مظلة لحماية الاحتلال الإسرائيلي من الانتقادات الدولية المتصاعدة وأن جلسة رسمية بمجلس الأمن من المقرر أن تعقد غدا الأحد لمناقشة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة.