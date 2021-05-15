شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. عشرات المستوطنين يقتحمون حي الشيخ جراح بشكل استفزازي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اقتحم مستوطنون يهود متطرفون اليوم السبت، حي الشيخ جراح بشكل استفزازي عبر الهتافات وتهديد السكان الأصليين المقدسيين للحي. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال اقتحموا الحي وشرعوا في أعمال تخريبية وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين.

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