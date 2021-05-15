شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقصف «أسوشيتد برس» في غزة.. والوكالة: نشعر بصدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن شعورها بالصدمة والفزع إزاء تدمير مبنى شاهق يضم مكتبها في قطاع غزة إثر غارة جوية إسرائيلية.

وأعلن رئيس وكالة أسوشيتد برس جاري بروت في نيويورك اليوم السبت: "هذا تطور مقلق بشكل لا يصدق. لقد تجنبنا خسارة فادحة في الأرواح بصعوبة".

وقال إنه تم إبلاغ وكالة الأنباء مسبقا بالضربة الجوية التي استهدفت أحد الأبراج الشاهقة. وأضاف أنه تم توجيه عشرات الصحفيين بالوكالة والصحفيين الآخرين الذين يعملون بصورة حرة لأماكن آمنة في الوقت المناسب.

وذكر بروت إنه "يشعر بالصدمة والفزع " لأن الجيش الإسرائيلي دمر مبنى به مكاتب إعلامية. وقال إن العالم سيعرف الآن قدرا أقل عما يحدث في غزة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي كان على علم بأن مكتب أسوشيتد برس في المبنى.

وأضاف: "نسعى للحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد".