السعودية.. إغلاق 13 مسجدا بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم عن إغلاق 13 مسجدا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 98 يوماً 1188 مسجداً، فيما تم فتح 1173 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.



وأوضحت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثمانية بمنطقة القصيم ومسجد واحد في مناطق الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية، فيما إعادة فتح 5 مساجد أربعة منها في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة عسير، وفقا لصحيفة الرياض.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما دعت الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخٍ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933